الكشف عن ثروة محمد صلاح

2020/03/05 | 06:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر موقع along the boards الأمريكي تقريرًا مطولًا عن اللاعب محمد صلاح، النجم المصري لاعب وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، بمناسبة مرور 8 سنوات على خروجه من مصر إلى رحلته الاحترافية في الملاعب الأوروبية.وتناول التقرير المنشور في الموقع الأمريكي، قصة حياة صلاح، من قرية نجريج في محافظة الغربية بدلتا مصر، إلى العالمية، لافتا إلى […]

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