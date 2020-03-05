ترامب: لم ألمس وجهي منذ أسابيع بسبب كورونا

2020/03/05 | 06:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، إنه يكافح الرغبة في لمس وجهه، حيث لم يفعل ذلك منذ أسابيع خوفا من فيروس كورونا.وجاء تصريح ترامب حسب مجلة “بوليتيكو” خلال اجتماع بين مسؤولي البيت الأبيض ومدراء شركات الطيران حول التدابير الصحية المتخذة لاحتواء فيروس كورونا الجديد.وحينما تحدثت منسقة الاستجابة […]

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