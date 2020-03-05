هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها دون مكياج

2020/03/05 | 06:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة المصرية هنا الزاهد أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.ولفتت الفنانة الأنظار بظهورها من دون ماكياج وبشعر مبلل وإطلالة عفوية.وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بجمال ملامحها لافتين إلى أنها جميلة من دون استخدام مستحضرات التجميل ومن دون عمليات جراحية

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