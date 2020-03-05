ماذا يحدث لجسمكِ عند حمل حقية ثقيلة؟

2020/03/05 | 06:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بالاتساق مع أهمية الحقائب بالنسبة لأغلب النساء لكونها توفر عليهن عناء تجميع كافة مستلزماتهن ومتعلقاتهن في مكان واحد، فلابد أن نعرف في الوقت نفسه بعض النصائح والإرشادات التي تجنبنا خطر التعرض لأي من المشكلات الصحية، لاسيما وأن هناك تقديرات من جانب الجمعية الأميركية لتقويم العمود الفقري تشير إلى أن حوالي 80 % من سكان […]

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