ماذا يحدث لأعيننا حين نشاهد الشاشات أكثر من 8 ساعات يوميا؟

2020/03/05 | 06:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الآثار السلبية المترتبة عن مشاهدة الشاشات لأكثر من ثماني ساعات في اليوم، والتي تتراوح بين التعب البصري والإحساس بالحكة في العينين إلى جانب عواقب أخرى أكثر خطورة.وقالت الصحيفة، في تقريرها، إنه من الصعب قضاء أي لحظة من حياتنا دون النظر إلى شاشة الهاتف المحمول، سواء عند […]

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