أردوغان: لن نهدر دماء جنودنا

2020/03/05 | 06:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده أثبتت من خلال عمليتها العسكرية في إدلب السورية “أنها تعرف كيف تحارب، لكنها لا تريد الحرب”.وخلال اجتماع لأعضاء حزبه، العدالة والتنمية، بالبرلمان، شدد أردوغان على أن تركيا “لن تسمح بأن تذهب دماء شهدائها هدرا”، مؤكدا أنها “لن تترك الشعب السوري المظلوم وحده”.وأكد […]

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