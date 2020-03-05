ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الخبز؟

2020/03/05 | 06:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعتاد معظم متبعي الحميات الغذائية على الامتناع عن تناول مصادر الكربوهيدرات من الأطعمة، ولا سيما الخبز بشتى أنواعه، لاعتقادهم أن هذه المأكولات قد تتعارض مع أنظمة الدايت، وتكسبهم وزنًا زائدًا في حال تناولها.نستعرض لكم من “الكونسلتو” في التقرير التالي، أضرار التوقف عن تناول الخبز، وفقًا لموقعي “Everyday health” و”Mayo clinic”.الشعور بالخمول […]

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