سوريا تتصدى لقصف إسرائيلي على القنيطرة

2020/03/05 | 06:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر الخميس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي.وأضافت الوكالة: “جاء ذلك بعد سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حمص وسط سوريا”، مشيرةً إلى أن العدوان الإسرائيلي تم من الأجواء اللبنانية.

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