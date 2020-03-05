إسرائيل تطلب من 70 ألف شخص دخول العزل

2020/03/05 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ناشدت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي ما بين 60- 70 ألف إسرائيلي الدخول في حالة العزل الصحي، تخوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.وأكدت صحيفة “هاآرتس” العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة الإسرائيلية ناشدت أكثر من 60 ــ 70 ألف مواطن إسرائيلي سرعة التوجه إلى وضع العزل الصحي لمدة لا تقل عن 14 […]

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