العراق يعلن عن وفاة ثانية بكورونا

2020/03/05 | 07:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء الأربعاء، عن تسجيل وفاة ثانية لأحد المشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا في بغداد.وقال سيف البدر المتحدث باسم الوزارة في بيان إنه “تم تسجيل وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد يبلغ من العمر ٦٥ سنة ويعاني من أمراض مزمنة عديدة”، بحسب وكالة الأنباء العراقية […]

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