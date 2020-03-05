عبد المجيد عبد الله: طز في الفن

2020/03/05 | 07:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عبر الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن استيائه الشديد من التعليقات المسيئة التي تلقاها مؤخرا، وهو ما دفعه لإغلاق حسابه الخاص على موقع “تويتر”.الفنان السعودي كتب: “مشواري الفني ٣٦ سنة وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا في الخمسينات من عمري، طز فالفن وطز فتويتر وطز فكل إنسان أرسل كلام جارح الله العالم كيف كان وقعه […]

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