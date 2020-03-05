ثاني إصابة بكورونا بالسعودية

2020/03/05 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن السعودية تسجل ثانى إصابة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيران عبر البحرين.وكانت وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، أكد أن حالة المواطن المصاب بفيروس كورونا مستقرة، وقال الوزير – خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا وأوردته قناة العربية الإخبارية – إن النتائج أظهرت سلامة […]

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