فلسطين تمنع سفر المسؤولين بسبب كورونا

2020/03/05 | 07:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، سلسلة إجراءات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.وقالت الحكومة، في بيان لها، إنه عطفا على توصية وزارة الصحة الفلسطينية واخذا بالاعتبار بما يجري في دول المحيط والعالم فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، يعلن مكتب رئيس الوزراء يلي: 1- على جميع الفلسطينيين العائدين من الدول التي فيها إصابات بفيروس كورونا […]

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