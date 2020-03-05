مصدر أمني عراقي: سوريا تمنع دخول المسافرين العراقيين

2020/03/05 | 07:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، بان السلطات السورية اصدرت قرارا بمنع دخول المسافرين العراقيين الى البلاد....

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