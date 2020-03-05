يا حبذا يوم الجواد مواهباً

2020/03/05 | 07:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة بمناسبة ذكرى ميلاد جواد الأئمة مولانا الامام محمد بن علي (عليه السلام).والمشهور أن الامام ابا جعفر محمد الجواد (ع) ولد في المدينة المنورة يوم ...

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