لمدة 20 ثانية.. الطريقة الأمثل لغسل اليدين للوقاية من الفيروسات

2020/03/05 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ينصح مسئولو الصحة، بغسل اليدين باستمرار بشكل صحيح، حيث إنه أمر ضروري لمنع انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن كونه يساعد على تنظيف اليدين جيدًا، ويزيل الأوساخ التي تتغذى عليها الجراثيم.وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”، إن هناك عدة حالات ينبغي غسل اليدين قبلها وبعدها، “ويشمل ذلك قبل وأثناء وبعد إعداد […]

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