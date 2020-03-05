الصين تقدم منحة مالية لسوريا بقيمة 14 مليون دولار

2020/03/05 | 07:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن إطار علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين سوريا والصين، وقع الجانبان اتفاقية تعاون اقتصادي وفني تقدم بموجبها الحكومة الصينية منحة لتمويل مجموعة من الاحتياجات ذات الطابع الإنساني في سوريا.وتنص الاتفاقية التي وقعت في هيئة التخطيط والتعاون الدولي على تقديم الحكومة الصينية منحة مالية بقيمة 100 مليون يوان صيني ما يعادل 14 مليون دولار […]

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