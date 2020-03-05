2020/03/05 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطاح نورويتش سيتي بمضيفه توتنهام هوتسبير من الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد التغلب عليه بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.وسجل هدف توتنهام يان فيرتونجين (13)، بينما جاء التعادل لنورويتش عبر جوزيب دراميتش (78).

وحسم نورويتش ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة (3-2) بعدما سجل له كل من إدا وشتيبرمان وكانتويل وأهدر ماكلين، بينما سجل لتوتنهام كل من داير ولو سيلسو وأهدر كل من لاميلا وباروت وفيرنانديز.وينتظر نورويتش في ربع النهائي الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وديربي كاونتي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نورويتش يطيح بتوتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نورويتش يطيح بتوتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).