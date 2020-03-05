أبو ظبي تحجر الأجانب العائدين من الصين في ‘مدينة انسانية’

2020/03/05 | 08:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت الإمارات “مدينة إنسانية” في أبوظبي، لاستقبال مواطني عدد من الدول تم إجلاؤهم من مقاطعة “هوبي” الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا، وذلك بناء على طلب حكوماتهم.وقامت الإمارات بتجهيز “المدينة” ورفدها بالأثاث اللازم إضافة إلى تأسيس مركز للصحة الوقائية في زمن قياسي بلغ 48 ساعة.وشاركت مجموعة من المتطوعين من شباب وشابات الإمارات في تجهيز […]

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