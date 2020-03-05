خبر غير سار … اكتشاف عن سلالة ثانية من فيروس كورونا أشد فتكا

2020/03/05 | 08:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء صينين متخصصين في تفشي الأمراض الفيروسية، عن وجود نوعين من فيروس كورونا الجديد يمكن أن يتسببا في العدوى وأكثر عدوانية.وأوضح العلماء في كلية علوم الحياة بجامعة بكين ومعهد باستور في شنغهاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن تحليلهم اقتصر على مجموعة محدودة من البيانات، وأكدوا على ضرورة متابعة دراسة مجموعات البيانات الأكبر، لفهم […]

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