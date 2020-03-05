إرتفاع حدة إنتشار كورونا في كوريا الجنوبية

2020/03/05 | 08:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب العدد الإجمالي لحالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 6 آلاف ، وهو الأكبر خارج الصين، حيث سجلت السلطات 145 إصابة جديدة.وقالت السلطات الصحية في البلاد إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,766، مع 35 حالة وفاة.وحتى الآن فرضت 36 دولة حظرا شاملا على دخول الأشخاص الآتين من كوريا الجنوبية، وفقا […]

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