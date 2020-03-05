الصين تعلن رقما جديدا لضحايا كورونا

2020/03/05 | 08:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات في آخر حصيلة لضحايا فيروس "كورونا" أن 31 شخصا توفوا خلال يوم أمس الأربعاء، ما يرفع الحصيلة إلى 3 آلاف و102 شخص في مختلف مناطق البلاد.

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