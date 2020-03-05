2020/03/05 | 08:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية مواجهة كورونا في واسط تقرر غلق اماكن التجمعات الاجتماعية والدينية والرياضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 08:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية مواجهة كورونا في واسط تقرر غلق اماكن التجمعات الاجتماعية والدينية والرياضية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية مواجهة كورونا في واسط تقرر غلق اماكن التجمعات الاجتماعية والدينية والرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).