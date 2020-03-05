الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي هذا العام 2020، المرأةُ ثورةٌ!!

2020/03/05 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي هذا العام 2020المرأةُ ثورةٌالمرأة ثورة والأحزاب الأسلامية عورة - هي احدى شعارات الثورة الحالية لجماهير العراق.ان هذا الشعار يعبر عن عمق وقوة وبسالة النضال الجماهيري التحرري ضد قوى الأسلام السياسي والمجاميع والميليشيات الدينية والقومية، ويدل بكل وضوح عن مدى تحرر وتمدن وانسانية الحركة الثورية الحالية في العراق.ان "المرأة ثورة" ليس فقط شعارا......

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