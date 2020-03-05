الحزب الشيوعي اليوناني - بيان عن تطورات مسألة اللاجئين و تدابير الحكومة

2020/03/05 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اليوناني بيان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني عن تطورات مسألة اللاجئين و تدابير الحكومة تؤكد التطورات الأخيرة مرة أخرى، مع احتجاز آلاف اللاجئين والمهاجرين على جزر بحر إيجه والحدود اليونانية التركية في إفروس، أن سياسة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو التي اتبعتها و تتبعها الحكومات اليونانية بوفاء، مسؤولة أولاً عن تفكيك بلدان واقتلاع شعوب منها، و ثانياً، عن احتجاز اللاجئ......

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