2020/03/05 | 08:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشهد المناطق كافة اليوم الخميس، طقسًا مشمسًا فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من الاقسام الغربية الى الإتجاه الجنوبي الشرقي وتكون نشطة في الرطبة وضواحيها.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، أن “درجات الحرارة العظمى ترتفع في عموم مدن البلاد والاجواء اكثر دفئا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس دافئ ومنخفضان جويان في طريقهما إلى العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس دافئ ومنخفضان جويان في طريقهما إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).