امريكا تخصص 7 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن

ومنذ 2009، أودت أعمال عنف نفذتها ”بوكو حرام“ بحياة آلاف الناس، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.
وبدأ التنظيم، منذ 2015، بشن هجمات في الدول المجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.
و“بوكو حرام“؛ جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/كانون الثاني 2002، وتدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلنت في مارس/آذار 2015، ارتباطها بتنظيم داعش.
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