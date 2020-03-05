ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 17

2020/03/05 | 08:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الأربعاء، تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين الإجمالي إلى 17 حالة.وقالت الوزارة إن المصابين الخمسة من عائلة واحدة، وأن التحقيق لا يزال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المواطن الجزائري وابنته المقيمين بفرنسا.يذكر أن عدوى الفيروس انتقلت من جزائري بالغ […]

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