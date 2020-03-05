100 مواطن كويتي ينتظرون مغادرة العراق خلال 48 ساعة وسط ظروف مشددة

2020/03/05 | 08:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ينتظر 100 كويتي متواجد في العراق، اخلائه إلى بلاده خلال 48 ساعة وسط اجراءات تضمن سلامة الكويتيين وسط ايقاف التنقل بين البلدان بفعل “كورونا”.ونقلت وسائل اعلام كويتية، عن مصادر حكومية، أن “عدد المواطنين الموجودين في العراق ويرغبون في العودة يبلغ قرابة ١٠٠ شخص، يجري التنسيق لإجلائهم خلال ٤٨ ساعة، بالتنسيق […]

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