مصر تضخ 1.6 مليار دولار لتحسين سرعات الإنترنت

2020/03/05 | 08:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، عن الخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات بهدف تحقيق استراتيجية بناء “مصر الرقمية”.وقال خلال لقائه مع أعضاء منظمة اتصال التي يترأس مجلس إدارتها حازم الطحاوي، في إطار مبادرة لقاء الحكومة Meet The Government التي أطلقتها “اتصال” منذ سنوات، أن “مشروع رقمنة مدينة بورسعيد وتحويلها إلى مدينة […]

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