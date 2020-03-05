العراق يعلن ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/05 | 08:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من الأربعاء عن وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا في بغداد

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