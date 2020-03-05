منظمة “اونكتاد” تعلن خسائر الاقتصاد العالمي بسبب فيروس “كورونا”

2020/03/05 | 08:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن انخفاض الإنتاج في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا أدى خلال شهر واحد فقط إلى خسارة 50 مليار دولار لجميع البلدان، منها 149 مليون دولار خسائر روسيا.وتقدم هذه الوثيقة تقييماً لآثار تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والإنتاج العالمي.وجاء في تقرير “الأونكتاد”، الذي نشر […]

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