قمر الدودة العملاق يزين سماء الليل مع بداية الأسبوع القادم

2020/03/05 | 08:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتابع عشاق الفلك ومحبي مشاهدة النجوم حدثا مثيرا ليلة الاثنين القادم، بظهور قمر الدودة العملاق، وهو حدث سيكون فيه قمرنا أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد.ويحدث اكتمال القمر عندما يقع على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، ما يعني أن وجهه سيكون مضاء بالكامل.كما سيكون القمر خلال اكتماله في مداره الأقرب إلى الأرض، ما […]

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