ضبط تلاعب في اوزان حمولة بمنفذ زرباطية الحدودي

2020/03/05 | 09:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، اليوم الخميس، عن ضبط تلاعب في اوزان حمولة في منفذ زرباطية الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارزنا تمكنت من ضبط عجلة محملة بمواد متنوعة (ساعات جدارية، اثاث منزلي، أشجار بلاستك) تم التلاعب بالكمية المستقطعة بنظام الحاسبة الإلكترونية بعد إنجاز معاملتها الجمركية داخل المنفذ مما سببت هدراً بالمال العام".

واوضحت ان "عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي بعد تدقيق ومعاينة البضاعة المحملة تبين تلاعب بقيمة المواد المستقطعة من القيمة الكلية والبالغة (3580طن) والمستقطعة من مادة البلاستك (2250طن) ".

واشارت الى انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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