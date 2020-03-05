الحكمة: لن يمرر رئيس الوزراء المقبل دون تسمية حصص المكونات والكتل بكابينته

2020/03/05 | 09:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى نائب عن كتلة تيار الحكمة في مجلس النواب أسعد المرشدي، الخميس، أن رئيس الوزراء المقبل لن يمرر دون تسمية حصص المكونات والكتل بكابينته الوزارية.وقال المرشدي، إنه “ليس من […]

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