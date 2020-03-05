عادل صوما - سلامة المجتمعات من الانهيار

2020/03/05 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_صوما ورد في الانباء أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يسعى إلى إجراء تعديلات دستورية منها حصر تعريف الزواج على العلاقة التقليدية بين الرجل والمرأة، ما يستبعد شرعنة زواج المثليين في روسيا، وتتضمن حزمة التعديلات إقرارا بإيمان الروس بالرب.كما شملت حملة بوتن ضد الليبرالية الغربية المفرطة المترهلة حظراً على نشر أي دعاية "للمثلية الجنسية" بين الشباب الروس، أدانته كالعادة جماعات من الليبراليين والمحكمة ا......

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