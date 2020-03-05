2020/03/05 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الخميس، ضبط تلاعب في اوزان حمولة بمنفذ زرباطية الحدودي.وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مفارزها تمكنت من ضبط عجلة محملة بمواد متنوعة (ساعات جدارية، اثاث منزلي، أشجار بلاستك) تم التلاعب بالكمية المستقطعة بنظام الحاسبة الإلكترونية بعد إنجاز معاملتها الجمركية داخل المنفذ مما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط تلاعب في أوزان حمولة بمنفذ زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط تلاعب في أوزان حمولة بمنفذ زرباطية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).