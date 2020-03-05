شركة طيران ألمانية توقف تشغيل 150 طائرة من أسطولها

2020/03/05 | 09:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة لوفتهانزا،أكبر شركة طيران ألمانية، أنها تعتزم وقف تشغيل نحو 150 طائرة من أسطولها في إطار التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد.

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