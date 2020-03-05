وزير الدفاع الامريكي في تصريحات مثيرة: قاسم سليماني كان يخطط لتنفيذ انقلاب في العراق

2020/03/05 | 09:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير الدفاع الامريكي، مارك أسبر، عن أن قائد فيلق القدس المتوفى قاسم سليماني، كان يخطط لتنفيذ “انقلاب” في العراق، بحسب تصريحات نقلتها واشنطن تايمز الامريكية.وخلال جلسة جمعته بلجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الاميركي، وصف وصف إسبر أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بأنها […]

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