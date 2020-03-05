تحذير.. أقنعة الوجه قد تزيد من خطر إصابتك بـ

2020/03/05 | 09:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح الجراح الأمريكي، الدكتور جيروم آدمز، الناس بالتوقف عن شراء أقنعة الوقاية من فيروس "كورونا"، وحذرهم من أن ارتداءهم له قد يزيد من خطر إصابتهم بالعدوى إذا ما تم وضعه بشكل غير صحيح.

وقال آدمز خلال مقابلة تلفزيونية: "يمكنك أن تزيد من خطر إصابتك بالفيروس إذا لم تكن مقدما للرعاية الصحية.



الأشخاص الذين لا يعرفون كيفية ارتدائه بشكل صحيح يميلون للمس وجوههم كثيرا، وهذا يزيد من احتمالية إصابتهم بالفيروس".

وأضاف -بحسب ما نقلت "سي إن إن"- أنه "من المؤكد أننا نشهد انتشارا مكثفا في المجتمعات، ولكن من المهم أن يعلم الناس أن المخاطر ما زالت منخفضة؛ لأن نسب الأعداد ما زالت قليلة".

وفي تغريدة له على تويتر، قال: "توقف عن شراء الأقنعة، وبدلا من ذلك قم بغسل يديك جيدا وبشكل مستمر، وتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيد غير مغسولة، نظف وطهر الأسطح بشكل مستمر".

كما بين آدمز أنه إذا قام عامة الناس بشراء معظم الأقنعة الواقية، وانقطع مقدمو الرعاية الصحيةمنها، "فهذا سيعرضهم ويعرض المجتمعة لكارثة".

وقال الباحث بـ"مركز جون هوبكنز للأمن الصحي"، إريك تونر، إنه "ليس ثمة ضرر كبير في انتشار الأقنعة.



لكن من غير المرجح أن تكون ذات فاعلية كبيرة في منع الإصابة بالفيروس".وبدأت الأقنعة وأغراض طبية عديدة تختفي من الأسواق بالعديد من دول العالم، وعكف العديد على تخزينها بعد انتشار فيروس "كورونا".وارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في 81 دولة حول العالم حتى مساء الأربعاء، إلى 3254 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 95 ألفا و178 إصابة.

وحتى كتابة التقرير، أعلنت 81 دولة بالعالم اكتشاف حالات إصابة بفيروس "كورونا"، بينها 13 دولة عربية هي، الكويت، والبحرين، والإمارات، والعراق، وعمان، ولبنان، ومصر، والجزائر، وقطر، والأردن، وتونس، والسعودية، والمغرب.ونهاية كانون ثان/ يناير الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي الفيروس.

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