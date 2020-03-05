صحة واسط: سلامة الحالات المشتبه بها بضمنها عائلة الشخصين المصابين بـ”كورونا”

2020/03/05 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت دائرة صحة محافظة واسط أن نتائج الفحص المختبري أثبتت سلامة الحالات المشتبه بها وبضمنها عائلة الشخصين المصابين بفيروس كورونا والتي تم إرسال عينات منها إلى العاصمة بغداد مؤخراً.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “نتائج العينات التي أرسلت إلى مختبر الصحة العامة في بغداد، أثبتت سلامة […]

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