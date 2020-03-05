النزاهة: السجن لمديرة مصرف حكومي – فرع الرمادي سابقة لاختلاسها 600 مليون دينار

2020/03/05 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور قرار حكم غيابي بالسجن بحق مديرة مصرف حكومي – فرع الرمادي سابقة؛ لقيامها باختلاس مبالغ مالية.دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن قرار الحكم، إلى “قيام مديرة المصرف المُتهمة باختلاس مبالغ مالية عن طريق تقديم صك مزور، إضافة إلى ابتياعها ثلاثة صكوك بفرع المصرف في […]

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