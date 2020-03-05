امانة بغداد تستحدث 3 منافذ مرورية شمالي العاصمة

2020/03/05 | 10:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن استحداث ثلاثة منافذ جديدة تربط منطقة الشعب بالطريق السريع بغداد- كركوك شمالي العاصمة لغرض تخفيف الزخم المروي وتسهيل حركة السير.

وقالت الامانة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "دائرة المشاريع باشرت باستحداث منفذين للدخول ومنفذ واحد للخروج مقابل المحلات (317، 337 ، 339) عرض المنفذ الواحد 7 أمتار مع غلق المنافذ غير النظامية بعد مناشدات ومخاطبات نيابية ورسمية وردت الى الامانة".

وأضافت ان "العمل يتضمن تكسير الاسفلت والأرصفة ورفع الأنقاض مع فتح بوكس ترابي بسمك 50 سم وفرش وحدل الحصى وانشاء قالب جانبي ومن ثم الإكساء بثلاث طبقات من الأسفلت".

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