بالصورة.. مواعيد الجولة الخامسة من دوري الصالات

2020/03/05 | 10:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تفتتح مباريات الجولة الخامسة من دوري الصالات العراقي يوم السبت المقبل.

ولن تخوض الفرق المرشحة لنيل اللقب مباريات صعبة

حيث يستضيف نفط الوسط نظيره الجنسية.

فيما يستقبل الشرطة ضيفه شهربان وربما يكون اللقاء الصعب بين مصافي الوسط ومصافي الجنوب.

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