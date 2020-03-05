محكمة أمريكية تتهم مترجمة في العراق بتسريب معلومات لـ

2020/03/05 | 10:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اتهمت محكمة فدرالية في واشنطن مترجمة عسكرية أمريكية في العراق بتمرير معلومات تتضمن أسماء مخبرين يعملون لصالح الجيش الأمريكي إلى أشخاص مرتبطين بحزب الله اللبناني.وأفاد القرار الاتهامي أن مريم طه طومسون البالغة 61 عاما من روتشستر مينيسوتا سابقا، تعاقدت للعمل كمترجمة مع القوات الأمريكية الخاصة في أربيل في العراق منتصف كانون الأول/ ديسمبر، وتصريحها الأمني كان ”بالغ السرية“.وأضاف القرار أنه بعد يوم من شن مقاتلات أمريكية في الـ29 من كانون الأول/ ديسمبر غارات على مراكز لميليشيا عراقية متحالفة مع ايران، بدأت مريم بالدخول إلى ملفات خاصة بالجيش الأمريكي على الحاسوب تضم هويات مصادر للجيش الأمريكي.وبعد إلقاء القبض على مريم في الـ27 من شباط/ فبراير، اعترفت للمحققين بأنها سرّبت إلى مواطن لبناني كانت ”مهتمة به عاطفيا“ معلومات متعلقة بالمخبرين، بالإضافة إلى تحذير بشأن هدف للاستخبارات الأمريكية مرتبط بحزب الله، وفق قرار الاتهام.وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن المواطن اللبناني مرتبط بمسؤول حكومي لبناني وله ”صلات واضحة بحزب الله“.وأضاف البيان أن مريم طه طومسون ”تصفحت عشرات الملفات المتعلقة بمصادر بشرية للاستخبارات، بما في ذلك الأسماء الحقيقية وبيانات الهويات الشخصية ومعلومات عن خلفيات العملاء وصور لهم، فضلا عن مراسلات سرية تفصّل معلومات قدمها العملاء إلى حكومة الولايات المتحدة“.واتُهمت مريم ”بنقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني إلى ممثلي حكومة أجنبية“، أي حزب الله اللبناني، وتصل العقوبة القصوى لهذا الجرم إلى السجن مدى الحياة.

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