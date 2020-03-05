القبض على اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في ديالى

2020/03/05 | 10:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس، القاء القبض على متهمين بحوزتهما مواد مخدرة في المحافظة.

وذكر اعلام القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري في الحد من ظاهرة انتشار المخدرات والظواهر السلبية الاخرى من خلال تكثيف الجهود الامنية لقسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن من القاء القبض على اثنين من المطلوبين كل من المدعو (ع-ج) و(ع-ح) بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وادوات تعاطي المخدرات".

واضافت، انه "تم مداهمة منازل مطلوبين اخرين ولم يتم القاء القبض عليهم وضبط بمنازلهم كميات كبيرة من المواد المخدرة".

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