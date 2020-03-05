فيسبوك تعلن أول إصابة لأحد موظفيها بفيروس كورونا

2020/03/05 | 10:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن متحدث باسم شركة فيسبوك، اليوم الخميس، إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا داخل مكتبها في سياتل الامريكية.

وتعد هذه أول إصابة داخل الشركة، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ".

وأوضحت الشركة أن آخر دوام للموظف كان في يوم 21 شباط، حيث نبهت الشركة أن المكتب سيغلق أمام جميع الموظفين حتى التاسع من أذار.

وطالبت الشركة الموظفين في مكتب سياتل، بالعمل من المنزل حتى نهاية الشهر.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3012، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و409 حالات.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، ان عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية قد تخطى الـ 12 ألفا.

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