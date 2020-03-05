2020/03/05 | 10:05 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات الرافدين تكشف ما حصل فجر اليوم قرب سجن الحوت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 10:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الرافدين تكشف ما حصل فجر اليوم قرب سجن الحوت ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الرافدين تكشف ما حصل فجر اليوم قرب سجن الحوت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).