توفر خاصية الوضع الليلي في تطبيق الواتساب

2020/03/05 | 10:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واتساب تطلق خاصية الوضع الليلي بشكل رسمي

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