وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن عمر ناهز القرن

2020/03/05 | 10:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، عن عمر ناهز 100 عام في منزله بعاصمة بيرو ليما.ونقلت وسائل إعلام محلية عن نجل دي كوييار فرانسيسكو قوله إن والده توفي بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع.وشغل خافيير بيريز دي كوييار منصب الأمين العام للأمم المتحدة لفترتين متتاليتين من الأول من

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